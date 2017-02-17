Нардеп-николаевец уверен, что после критики от Луценко николаевская прокуратура заработает более эффективно

Народный депутат Украины Борис Козырь считает, что после публичной критики Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, николаевская прокуратура заработает более эффективно.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Николаевская областная прокуратура получила мощный стимул очистить регион от организованной преступности. Уверен, критика Генерального прокурора Юрия Луценко должна возыметь действие", - написал Борис Козырь.

Народного депутата порадовало, что в своем выступлении Генпрокурор сделал акцент на разворовывании рекреационных земель, пляжей и санаториев.

"Факты нечестного завладения землей и имуществом известны, но чиновники и контролирующие органы упорно не хотят замечать грубые нарушения условий договоров аренды, незаконного размещения на пляжах объектов торговли и общественного питания, что прямо запрещено ст. 90 Водного кодекса Украины и ст. 62 Земельного кодекса Украины». Справедливости ради хочу заметить, что в сентябре 2016 года Прокуратура Николаевской области направила в Хозяйственный суд Николаевской области иск о досрочном расторжении заключенного договора аренды пляжной зоны Коблево между ГП «Очаковское лесоохотничье хозяйство» и частным предприятием «ААС». Пляж Коблево должен принадлежать жителям поселка и находится в управлении специально созданного коммунального предприятия. В этом деле рассчитываю на поддержку прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, жителей Коблево и всех, кто любит и ценит отдых на этом курорте", - подытожил Борис Козырь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отчитал прокурора Николаевской области за отсутствие результатов по ликвидации ОПГ.