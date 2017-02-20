Во фракции «Укроп» Николаевского облсовета усомнились в праве Чмыря представлять общество

Анна Воронок Поведение депутата Николаевского областного совета от партии ВО «Батьківщина» Сергея Чмыря, который пытался откупиться от патрульных, остановивших его пьяным за рулем автомобиля, ставит под сомнение его моральное право представлять общество.

Такое мнение высказала депутат из фракции «Укроп» в Николаевском областном совете Анна Воронок у себя на странице в социальной сети Facebook.

«Абсолютно неприемлемое поведение», - написала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что днем 16 февраля в Николаеве на улице Херсонское шоссе в районе пересечения с улицей Новозаводской, патрульные полицейские остановили автомобиль «Toyota Land Cruiser», за рулем которого находился депутат Сергей Чмырь в состоянии алкогольного опьянения.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили.

Как известно, Сергей Чмырь не только депутат, но и руководитель директор государственного предприятия «Опытное хозяйство «Агрономия».