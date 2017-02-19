Глава Николаевского БПП о депутате Чмыре, который пытался откупиться от полиции: Какова его дальнейшая судьба?

Юрий Бирюков Глава Николаевской областной организации партии «Блок Петра Порошенко» Юрий Бирюков задался вопросом, какова судьба в областном совете и фракции ВО «Батьківщина» депутата Сергея Чмыря, пытался откупиться от полицейских, остановивших его пьяным за рулем автомобиля.

Свою позицию по этому поводу советник президента Бирюков написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что днем 16 февраля в Николаеве на улице Херсонское шоссе в районе пересечения с улицей Новозаводской, патрульные полицейские остановили автомобиль «Toyota Land Cruiser», за рулем которого находился депутат Сергей Чмырь в состоянии алкогольного опьянения.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили.

Как известно, Сергей Чмырь не только депутат, но и руководитель, директор государственного предприятия «Опытное хозяйство «Агрономия».

Этот инцидент Бирюков сравнил с летним скандалом, когда тогдашнего члена фракции БПП в облсовете поймали на переписке «с неким человеком, подписанным как «Мультик».

«История получила феерический резонанс, доходило до вопроса на пресс-конференции к Петру Порошенко, во время его визита в Николаев. Петр Алексеевич сказал, что разбираться должна партия. И партия залюбила Федора Барну до такой степени, что он написал заявление на выход из фракции и был предан анафеме в партийных рядах. Большего мы, как партия, сделать не можем», - написал Бирюков.

Он считает, что все последующие события в жизни Федора Барны – это уже его личная ответственность и головная боль. При этом Бирюков задался вопросом, а что же ждет попавшегося патрульным Чмыря:

«И вот позавчера патрульная полиция Николаева останавливает внедорожник, за рулем которого сидит пьяный Чмырь. Он прямым текстом признается «Да, я пьян», пытается порешать и все такое. Внимание вопрос! Какова дальнейшая судьба во фракции и в облсовете представителя партии «Батьківщина» некоего Чмыря? Вопрос риторический?».

Напомним, свое мнение относительно произошедшего с Чмырем высказал председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который уверен, что правоохранительная система даст адекватную оценку выходкам депутата.