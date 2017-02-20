«Резной терем»: журналист опубликовала фотографии шикарной дачи главы «Оппоблока» Бойко

Журналист издания Наші гроші Леся Иванова опубликовала фото дачи народного депутата, главы фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде Юрия Бойко.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По утверждению журналиста, дача находится в районе Осокорки в кооперативе Вишенки на левом берегу Киева и напоминает резной терем.

Ранее Бойко обнародовал декларацию за 2015 год, в которой указал земельный участок (1952 кв.м) и жилой дом (30 кв.м) в Лиманском районе Донецкой области, земельный участок (600 кв.м) в Гнедине Киевской области, квартира (113 кв.м) и гараж (20 кв.м) в Рубежном Луганской области, он арендует офис (25,7 кв.м) в Киеве.

Его супруга Вера Бойко владеет квартирой(257 кв.м) и гаражом (19,2 кв.м) в Киеве, жилым домом (444,8) в Иванковичах под Киевом. У нее есть квартира (220,3 кв.м) и машино-место (15,4 кв.м) в России.

В ее собственности находится 8 земельных участков под Киевом. В Вишенках – два участка по 1200 кв.м, в Гнедине – участки площадью 610 кв.м, два по 2400 кв.м, два по 4800 кв.м, в Иванковичах – земельный участок площадью 2230 кв.м

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине возле Межигорья выстроили особняки высокопоставленные судьи и прокуроры.