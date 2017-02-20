Депутат Барна ответил главе Николаевского БПП Бирюкову: «Каждый получит по заслугам»

Федор Барна Депутат Николаевского областного совета Федор Барна возмутился последним упоминанием о нем главой областной организации партии «Блок Петра Порошенко» Юрием Бирюковым и решил ему ответить.

Свое мнение по поводу заявления Бирюкова Барна написал у себя на странице в социальной сети Fаcebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Бирюков сравнил недавний случай с депутатом из фракции ВО «Батьківщина» Сергеем Чмырем, который пытался откупиться от полицейских, остановивших его пьяным за рулем автомобиля, с летним скандалом с Барной.

По словам Бирюкова, после этого скандала Федор Барна «был предан анафеме в партийных рядах» и написал заявление на выход из фракции. Такое заявление возмутило Барну:

«Я понимаю, что моя активная общественная позиция мешает некоторым «партийным деятелям» спокойно жить. Потому пытаются связать меня с любым негативным событием. Но отвечу, в отличие от некоторых депутатов взяток я никогда не брал, ни кому их не предлагал, в откатах не участвовал, карьеры «50 на 50» не делил, мои помощники в «бегах» не находятся… это можно продолжать. Из фракции вышел сам, потому как уверен, что роль депутата, его активная позиция, помощь избирателям, поддержка политики Президента Украины не может быть связана с пребываем депутата во фракции либо вне нее».

По его мнению, время все расставит на свои места.

«Каждый получит по заслугам, в том числе и «партийные деятели» выдающие себя за элиту общества и позволяющие с высоты своего «положения» раздавать всем ярлыки, и выступать в роли судей», - добавил он.

Напомним, на сессии областного совета 10 июня 2016 года разразился скандал, когда депутат от «БПП» Барна отчитался перед «Мультиком» за голосование по карьеру для «Оппозиционного блока». Как оказалось, с ним он согласовал свое личное голосование и голосование всей фракции «БПП» за предоставление горного отвода ООО «Южный карьер» для разработки месторождения песков «Вознесенское–1».

Параллельно с этим Федор Барна вел переписку с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, которая написала Барне, чтобы тот сразу написал «Мультику». Также в этой переписке глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко называла «суками» тех депутатов, которые не хотят голосовать «как надо».