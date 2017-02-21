Депутат Демченко – чиновнице Николаевской ОГА Видиной: Можно было и самой заявление об уходе написать

Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко предложила не пускать на сессии к трибуне докладывать начальницу управления по вопросам имущества коммунальной собственности Николаевской облгосадминистрации Ольгу Видину, работу которой еще в ноябре прошлого года признали неудовлетворительной.

Об этом шла речь в ходе заседания президиума облсовета во вторник, 21 февраля.

Напомним, вопрос об отсутствии правовых последствий такого решения сессии для Видиной поднимался в ходе заседания постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации в понедельник, 20 февраля.

Во время президиума депутат Владимир Луста добавил по этому поводу то, что подобное развитие событий он считает унижением авторитета облсовета:

- Считаю, что глава областного совета должна отстаивать такие вещи, потому что за это решение голосовало большинство, оно принято. С другой стороны, если и дальше, таким образом, будет происходить... то, извините… Это не просто формальность, это унижает авторитет областного совета... Повторяю еще раз, раньше так было, так должно быть и сейчас: если работа того или иного чиновника признавалась неудовлетворительной, то выход был только один. Тем более, что по Видиной такие замечания рассматривались несколько раз на нескольких сессиях.

Глава областного совета Виктория Москаленко в свою очередь отметила, что облгосадминитсрации известно позиция облсовета по этому поводу

- Этот вопрос главе ОГА был доведен письмом. Также в план областного совета поставлен вопрос относительно контроля и хода исполнения решения о неудовлетворительной работе управления коммунальной собственности, - сказала она. - Так должен был быть уже давно ответ! – возмутился Луста. - В решении есть сроки, на которые вы глубоко чихали! – добавила Демченко.

Она же при рассмотрении проектов решений из повестки дня сессии, докладчиком по которым значится Видина, предложила не пускать ее к трибуне.

- Человек, работу которого признали неудовлетворительной, ну, с какой совестью она будет подниматься на трибуну сессии областного совета?! А мы, сидя, внизу… мы кем себя будем чувствовать?! Мало того, что решение не выполнено… человек, как ни в чем не бывало, выходит на трибуну, докладывает, что кого-то уволили… На вашем месте можно было бы и самой заявление (об уходе - ПН) написать, - обратилась Демченко к Видиной.

Решение Николаевского облсовета от 10 ноября 2016 года, которым работу Видиной признали неудовлетворительной: