Всего не успели, но достижений много: Москаленко оценила год работы Николаевского облсовета

Председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко оценивает год работы себя как руководителя и всего депутатского корпуса удовлетворительно.

Свое мнение по этому поводу она высказала, отвечая на вопрос депутата Татьяны Демченко, в ходе президиума облсовета во вторник, 21 февраля.

Как известно, на ближайшей сессии 23 февраля Москаленко будет отчитываться перед депутатами.

И во время заседания президиума при формировании повестки дня сессии глава облсовета отметила, что, по ее мнению, она выполнила все позиции, которые перед собой ставила, когда ее избирали:

- децентрализация; - помощь участникам АТО; - консолидация зала.

Демченко спросила, а что Москаленко считает своим личным достижением и достижением областного совета, а также, какую бы оценку она себе поставила.

- Оценку мне дадут депутаты, - сказала сначала Москаленко, потом добавила: К сожалению, то, что хотелось бы успеть сделать, мы не смогли этого сделать. Но я всегда на свою работу и на работу депутатского корпуса смотрю с позитивом. Я считаю, что то, что мы с вами наметили, за наш созыв мы сделаем, и оценка работы удовлетворительная. Я считаю, что работа была хорошей. У нас есть много достижений, о которых необходимо сказать.

Среди таких достижений Москаленко в частности назвала принятие программы по вопросу софинансирования дорог, за что ее раскритиковал депутат Федор Барна, напомнив, что деньги все равно освоены не были. А депутат Михаил Талпа за нее, наоборот заступился в этом вопросе.