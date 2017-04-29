Депутат Южноукраинского горсовета объяснил, что коммунальное помещение за 1 гривну в аренду сдали не ему, а общественной организации

Эрик Григорян Депутат южноукраинского горсовет Эрик Григорян утверждает, что помещение в Южноукраинске отдали в аренду за 1 гривну не ему лично, а общественной организации, которая, якобы, работает на территории всей области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, реагируя на обвинения своего коллеги по депутатскому корпусу Южноукраинского городского совета Сергея Ярошенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутат Южноукраинского городского совета заявил о том, что мэр Южноукраинска сдал коммунальное помещение с евроремонтом за 1 гривну в год местному депутату.

«Недавние заявления южноукраинского депутата Сергея Ярошенко по поводу того, что мэр Южноукраинска подарил мне помещение с евроремонтом за 1 гривну, абсолютно не соответствуют действительности. То помещение, о котором говорится в его фейс-бучном «сообщении», выделялось не мне лично и не мне как депутату Южноукраинского горсовета. Оно было передано в аренду общественной организации «Ветераны-пограничники Николаевщины». Деятельность этой организации распространяется на всю Николаевскую область и её членами являются ребята - погранцы из разных населённых пунктов нашей области, в том числе Южноукраинска», - утверждает Григорян.

Григорян отмечает, что в Южноукраинске многие политические партии арендуют коммунальные помещения для своих приёмных.

«Ярошенка это не возмущает? Когда я предложил перевести их в жилые помещения и отдать их АТОшникам, никто не поддержал моё предложение, в том числи и Ярошенко. Тогда почему же их не передавать таким организациям как наша? Я возглавляю общественную организацию «Ветераны-пограничники Николаевщины» не первый год, поэтому и подал заявление о передаче в аренду помещения в Южноукраинске. Никаких ограничений в этом плане законодательство не содержит. Кто угодно может подать такое заявление, и оно должно быть рассмотрено. В нашем случае конкурсная комиссия по аренде коммунального имущества действовала согласно Положения о передаче в аренду имущества, находящегося в коммунальной собственности города Южноукраинска. При этом, решение передать пограничникам помещение в аренду было принято комиссией единогласно, что подтверждается протоколом её заседания», - утверждает Эрик Григорян.

Депутат акцентировал внимание на то, что по существующему Положению, именно комиссия, как коллегиальный орган принимает решение о передаче коммунального имущества в аренду.

«В эту комиссию входят также депутаты горсовета, в том числе Сергей Горностай, являющийся сопартийцем по «Батькивщине» и идейным вдохновителем Ярошенко. Но почему-то Горностая не было на том заседании. И только после решения конкурсной комиссии, составляется договор аренды, который подписывает городской голова. Условия договора аренды ним самостоятельно не определяются и не изменяются, они определяются нормативными документами. Поэтому слова о «подарке» мне со стороны мэра может говорить только человек, который, не смотря на свой депутатский статус, абсолютно не знаком с положениями нормативных актов об аренде коммунального имущества», - заявляет Григорян.

Отреагировал Григорян и на обвинения, что он, якобы, причастен к тому, что в сданом в аренду помещении провели ремонт за счет бюджета города.

"Что же касается упомянутого евроремонта в арендуемых комнатах, то я не имею к этому никакого отношения. Я его не заказывал, и он проводился не для нашей организации, а ещё до принятия решения о передаче в аренду. Связано это было с тем, что предыдущий арендатор - Регистрационная служба - без каких-либо разрешений самостоятельно проводила реконструкцию, после чего нужно было привести помещение в порядок. Это коммунальная собственности, и ни я, ни общественная организация, которую я возглавляю, не заберёт этот ремонт себе в карман. Намного ли лучше, когда сами арендаторы, делают подобные ремонты, а потом говорят об улучшениях, дающим им право выкупать за копейки коммунальное имущество. Я неоднократно говорил об этом. В свою очередь за коммунальные услуги мы платим так, же и другие арендаторы, без каких либо льгот", - заявил Григорян.

Депутат посоветовал коллеге, который считает решение комиссии по аренде незаконным, обжаловать его в суде.