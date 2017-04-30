«На достойном уровне»: Савченко поблагодарил сотрудников СБУ Николаевщины за обустройство блок-постов

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко поблагодарил Управление СБУ в Николаевской области за то, что оно на «должном уровне» организовало усиление мер безопасности.

О своей благодарности Алексей Савенко написал на своей странице в Facebook.

«Первый день усиленной работы организован на достойном уровне. И это дало свои положительные результаты. Спасибо Управлению СБУ в Николаевской области, которое по закону является органом борьбы с терроризмом и организовало на должном уровне меры безопасности. Блок-посты и другие оперативные мероприятия себя оправдывают», - написал глава Николаевской ОГА.

Также глава Николаевской ОГА Алексей Савченко обратился к областной власти всех уроавней с просьбой воздержаться от проведения массовых мероприятий.

«Обращаюсь к руководителям всех органов власти в Николаевской области: воздержитесь от проведения любых массовых мероприятий и осуществите соответствующую работу среди населения. Главная задача на сегодня - не допустить провокаций и обеспечить безопасность людей. Сепаратизма не будет!», - написал Савченко.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве СБУ и полиция в преддверии майских праздников усилили антитеррористические меры безопасности