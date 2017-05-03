Генпрокуратура будет расследовать незаконную швартовку российского танкера к причалу ПАО НСЗ «Океан»

Ликвидатор ПАО НСЗ "Океан" Ирина Сербин просит Генеральную прокуратуру Украины расследовать факт незаконной швартовки к причалу ПАО НСЗ "Океан" российского танкера "Виктория" с топривом.

С соответствующим заявлением о совершении уголовного правонарушения к Генеральной прокуратуре обратился адвокат ликвидатора ПАО НСЗ Океан - советник АО ЮФ Ario Владислав Грищенко, а само заявление в ГПУ подала лично Ирина Сербин сегодня, 3 мая.

В своем заявлении, Владислав Грищенко ссылается на публикацию в СМИ информации о швартовке к причалу ПАО НСЗ Океан российского танкера, о чем стало известно 28 апреля 2017 года. Напомним, ранее сообщалось о том, что на прошлой неделе в Николаеве пришвартовался танкер, пришедший из РФ, который скрывал свое местоположение, проходя мимо Крыма

"Факт швартовки судна к арестованному причалу ПАО НСЗ Океан свидетельствует про осуществление хозяйственной деятельности на указанном ПАО. Кроме этого, операция по швартовке судна требует предварительного согласования соответствующих государственных органов и береговых служб, что однозначно свидетельствует про то, что это событие не может происходить без ведома и участия лиц, которые в данный момент осуществляют фактический контроль над территорией и оборудованием ПАО НСЗ Океан, то есть, директора ООО Океан-Судоремонт Леонида Шумило", - сказано в заявлении о совершении уголовного правонарушения.

Также Владислав Грищенко констатирует, что несмотря на решение Апелляционного суда Киева от 14 ноября 2016 г. (которым была отменена передача всего имущества ПАО НСЗ Океан на "ответственное хранение" директору ООО Океан-Судоремонт Леониду Шумило), постановлением следователя Генпрокуратуры Куцего, арестованное имущество ПАО НСЗ Океан "все равно было передано на хранение директору ООО Океан-Судоремонт Шумило Леониду Михайловичу". При этом и Владислав Грищенко, и Ирина Сербин ранее неоднократно сообщали Генеральной прокуратуре про совершение Шумило и прочими лицами преступлений относительно имущества ПАО НСЗ Океан, переданного на хранение, а также про использование этого имущества в своей хозяйственной деятельности в нарушение решения суда про арест имущества.

Таким образом, допустив швартовку российского танкера "Виктория", Леонид Шумило повторно осуществил действия по использованию имущества ПАО НСЗ Океан. И в умышленных действиях Шумило присутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренный ч.3 ст.382 УК Украины - умышленное невыполнение постановления суда, совершенное должностным лицом, которое нанесло существенный вред охраняемым законом правам граждан, общественным интересам и интересам юридических лиц. На основании этого адвокат ликвидатора ПАО НСЗ Океан просит внести данные про совершенное преступление в Единый госреестр досудебных расследований и принять все возможные меры по прекращению преступной деятельности лиц, которые незаконно пользуются и распоряжаются имуществом ПАО НСЗ Океан, и по привлечению этих лиц к уголовной ответственности.

В свою очередь, сама ликвидатор ПАО НСЗ Океан Ирина Сербин, в комментарии заявила, что вскрытие факта незаконной швартовки российского танкера к арестованному причалу ПАО НСЗ Океан - стало возможным исключительно благодаря бдительтности небезразличных жителей Николаева и внимательности николаевских журналистов.

"Как известно, с 25 сентября, когда ПАО НСЗ Океан оказалось на безответственном хранении у директора ООО Океан-Судоремонт Леонида Шумило - у меня нет доступа на территорию предприятия. За это время мы с моим адвокатом неоднократно обращали внимание правоохранителей и судей на факты нарушения решения Печерского суда от 9 сентября 2016 г, которым был наложен запрет на пользование имуществом ПАО НСЗ Океан. Спасибо николаевцам и николаевским СМИ, благодаря смелости которых все факты преступной деятельности известных и неизвестных лиц на фактически захваченном предприятии - фиксировались и предавались огласке. Верю, что все эти факты, и в особенности швартовка к причалу ПАО НСЗ Океан российского танкера с нефтепродуктами - будут расследованы Генеральной прокуратурой и оценены судом", - заявила Ирина Сербин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту ненадлежащего хранения имущества ПАО НСЗ Океан. Также напомним, что во время "ответственного хранения" ООО Океан-Судоремонт, неоднократно были зафиксированы факты вывоза с территории ПАО НСЗ Океан больших объемов имущества, а именно металлолома - зафиксировано перемещение металла к одному из пунктов приема металлолома в город Николаев.