«Медики никогда у нас не останутся на улице»: мэр Сенкевич заявил о недостатке медработников в Николаевских больницах

Николаевские больницы на 30% не укомплектованы из-за нехватки кадров.



Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич на заседаниипостоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского городского совета, в четверг 6 июля.



По словам городского головы, в городе остро стоит проблема с нехваткой кадров в сфере медицинского обслуживания.

- У нас на сегодняшний день где-то в районе 30% нет до укомплектованности наших новосозданных больниц, это БСМП, и люди с медицинским образованием никогда у нас не останутся без работы. Мы пока что ищем таких людей, - заявил Сенкевич.

Напомним, как ранее сообщалось, депутаты постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского городского совета поддержали инициативу по передаче Витовской (Жовтневой) центральной районной больницы в коммунальную собственность города.