Депутат Николаевского горсовета заявил, что готов снести скандальный забор только по решению мэрии или суда

Вячеслав Апанасенко Депутат Николаевского городского совета от «Самопомощи» Вячеслав Апанасенко готов снести ограждение возле своего помещения по улице Артиллерийской, 2-а только при соответствующем решении управлениея архитектуры и градостроительства горсовета или же суда.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в 2016 году жители дома по указанному адресу возмутились тем, что депутат Апанасенко на территории подвала их дома построил себе из офиса квартиру и захватил прилегающую к его входу территорию, обнеся ее бетонным забором. После того, как со стороны власти не было предпринято никаких действий, николаевские активисты разобрали забор депутата Апанасенко, который занимал придомовую территорию.

– Мною сделан депутатский запрос и сделано разъяснение о том, что единственным компетентным органом, принимающим решение о демонтаже данной малой архитектурной формы является либо архитектура городского совета, либо решение суда. Ни того, ни другого на сегодняшний день нету. Если такое решение суда будет, есть соответствующие действия исполнительной службы, я добровольно сниму конструкцию и вопросов нет, – сказал Апанасенко.

При этом депутат продемонстрировал некоторые документы относительно скандального участка и уверен, что даже если вопрос будет рассматриваться в суде, то решение будет на его стороне.

Кроме того, депутат возмутился, что в этом же дворе есть ряд других незаконных объектов: гаражи, пристройки, но никто не проводит акции протеста возле них. Апансенко считает протесты против его забора политическим заказом. Кроме того, он связывает акцию по сносу забора с нападением на него и обливанием бензином его ресторана.

Напомним, что после скандалов Апанасенко и активистов Николаевский городской голова Александр Сенкевич дал поручение директору Департамента финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрея Ермолаева проверить законность установки этого забора.

Позже Ермолаев заявил, что комиссия, созданная из специалистов мэрии, департамента ЖКХ и администрации Центрального района, установила, что забор по улице Артиллерийской, 2 установлен самовольно, и поэтому он должен быть демонтирован.