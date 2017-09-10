Губернатор Савченко опроверг заявление Укртрансбезпеки о договоренностях «Дорлидера» с ОГА

Глава Николаевской облгосадминистрации опроверг какие-либо договорённости между ОГА и «Дорлидером».

Об этом он написал в комментарии под записью депутата Николаевского городского совета Дмитрия Сичко.

Напомним, что ранее Укртрансбезпека заявила, что на Николаевщине фуры «Дорлидера» отказались заезжать на весы, потому что у них «всё договорено с ОГА».

Так, Сичко обратился к губернатору с просьбой прояснить ситуацию.

«Алексей Савченко, прикрываясь вашим именем фуры «Дорлидера игнорируют весовой контроль, который вы смогли организовать для сохранения дорог Николаевщины. Если есть договоренности - то скажите, поскольку Укртрансбезпека о них не знает. Если нет и Дорлидер придумывает - то вы и сами знаете что делать, чтобы ваше имя не служило дельце - прикрытием», - написал он.

В ответ Савченко написал, что никакой договоренности нет и в этой ситуации должен господствовать только закон.

Ранее, как сообщал Евгений Воловой на своей странице в Facebook, Алексей Савченко провел выездную встречу на трассе Т 15-08 с «Дорлидером» и Службой автомобильных дорог в Николаевской области.