Губернатор Савченко опроверг заявление Укртрансбезпеки о договоренностях «Дорлидера» с ОГА

Глава Николаевской облгосадминистрации опроверг какие-либо договорённости между ОГА и «Дорлидером».
Об этом он написал в комментарии под записью депутата Николаевского городского совета Дмитрия Сичко.
Напомним, что ранее Укртрансбезпека заявила, что на Николаевщине фуры «Дорлидера» отказались заезжать на весы, потому что у них «всё договорено с ОГА».
Так, Сичко обратился к губернатору с просьбой прояснить ситуацию.
«Алексей Савченко, прикрываясь вашим именем фуры «Дорлидера игнорируют весовой контроль, который вы смогли организовать для сохранения дорог Николаевщины. Если есть договоренности - то скажите, поскольку Укртрансбезпека о них не знает. Если нет и Дорлидер придумывает - то вы и сами знаете что делать, чтобы ваше имя не служило дельце - прикрытием», - написал он.
В ответ Савченко написал, что никакой договоренности нет и в этой ситуации должен господствовать только закон.
Ранее, как сообщал Евгений Воловой на своей странице в Facebook, Алексей Савченко провел выездную встречу на трассе Т 15-08 с «Дорлидером» и Службой автомобильных дорог в Николаевской области.
«Были тревожные сигналы от местной громады. Есть ощущение, что кто-то пинает, и отстает от плана, а впереди только осень и дожди. Подрядчик (Дорлидер) и заказчик (Служба автомобильних дорог в Николаевской области) получили «пистон» от Алексея Савченко. По итогам встречи будет разработан понедельный roadmap, чтобы четко понимать динамику процесса. Также будет задействована дополнительная техника, чтобы всё успеть в срок», - говорится в сообщении.