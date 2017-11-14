«Результаты конкурса несправедливы, Вы нас использовали»: после назначения судей ВСУ Совет добропорядочности обратился к Порошенко

Результаты конкурса в Верховный Суд несправедливы и не отвечают ожиданиям общества по очистке и обновлению судейского корпуса.

Такие выводы обнародовал в обращении к Президенту Общественный совет добропорядочности.

«Общественный совет добропорядочности требует прекратить в публичных выступлениях президента вводить общество в заблуждение относительно того, что на конкурсе в Верховный Суд была максимально учтена позиция общественности», — говорится в документе.

В Совете напоминают, что неоднократно обращали внимание главы государства на то, что «каждый четвертый из победителей конкурса не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики», и об этом свидетельствуют конкретные факты, обнародованные Советом в своих выводах.

«Мы крайне обеспокоены, что победителями стали судьи, которые запрещали мирные собрания во времена Майдана, грубо нарушали основополагающие права человека, что зафиксировано Европейским судом по правам человека, указывали недостоверные сведения в декларации добропорядочности, не могли объяснить наличие состояний, которые явно не соотносятся с их доходами, выносили политически мотивированные решения, способствовали уклонению от ответственности «судей Майдана» и т.д.», — говорится в документе.

В своем обращении Совет подчеркнул, что призвал Президента «не выдавать Указ о назначении судей, пока не завершится процесс обжалования результата конкурса», но глава государства все обращения проигнорировал и подписал его, а 11 ноября в помещении Верховного Суда Украины приняли участие в торжественном принятии присяги судьями нового ВСУ.

«В своей речи Вы заявили, что процесс отбора проходил «с максимально возможным учетом позиции приобщенной к отбору общественности». Также Вы еще раз вспомнили о важности «цены, которую заплатила Украине за независимый и справедливый суд». И это Вы озвучили после того, как поставили свою подпись под Указом о назначении в новый Верховный Суд судью, который запрещал Майдан, или судью, в отношении действий которого НАБУ зарегистрировало уголовное производство, а НАПК нашло основания для проведения полной проверки декларации», — говорится в обращении.

Поэтому Общественный совет добропорядочности «категорически не согласен с утверждением о том, что позиция общественности была «максимально учтена»».

«Более того, обществу до сих пор обоснованно не объяснили, почему выводы о несоответствии кандидатов критериям добропорядочности были отклонены. Истинные мотивы отклонения выводов в решениях Высшей квалификационной комиссии судей Украины скрыты, а те, которые опубликованы, не просто не убедительны, а вызывают возмущение. У нас возникает устойчивое впечатление, что нас использовали для легитимизации нужного результата в глазах общества», — подчеркивается в документе.

В Совете считают результат конкурса в Верховный Суд «несправедливым и несоизмеримым ожиданиям общества по очистке и обновлению судейского корпуса».

«При таком старте реформы и уже установленных Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия «стандартов добропорядочности» дальнейшая квалификационная оценка действующих судей бессмысленна», — заявляют в Совете, поскольку для того, чтобы уволить судью в связи с несоответствием критериям добродетели понадобится приговор суда.

Напомним, 11 ноября в ходе церемонии присяги 113 судей Верховного суда Украины Петр Порошенко заявил, что Украина открывает новую страницу в истории правосудия.