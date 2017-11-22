Депортация граждан Грузии из Украины в октябре-ноябре проходила с нарушениями законодательства, - омбудсмен

Депортация граждан Грузии из Украины в октябре и ноябре состоялась с нарушениями украинского законодательства и соответствующих инструкций.

Об этом заявляет омбудсмен Валерия Лутковская и допускает подтасовку Национальной полицией документов и фактов по этим вопросам, передает «Интерфакс-Украина».

- Государство, осуществив мероприятия не в рамках законодательства, выйдя за пределы законодательства, спровоцировала такие последствия, которые на сегодняшний день вернуть через правовую судебную систему практически невозможно, - сказала Лутковская на пресс-конференции в среду в Киеве.

Она напомнила, что 21 октября трех граждан Грузии выслали с территории Украины. Им в сентябре аннулировали разрешительные документы на пребывание в Украине.

По словам омбудсмена, нет фактов, подтверждающих, что этих граждан Грузии в сентябре уведомили о прекращении оснований для законного пребывания в Украине. Как отметила Лутковская, 21 октября этим грузинам в паспортах поставили отметки о принудительном возвращении в Грузию, и отправили бортом в эту страну.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, этот самолет не принадлежал к гражданским самолетам.

- Соответственно, можно сделать вывод, что этот борт находится в распоряжении правоохранительных органов, - добавила омбудсмен.

Кроме того, она пояснила, что украинское законодательство определяет основания пребывания в стране иностранцев и лиц без гражданства, а также есть инструкции соответствующих структур о том, каким образом осуществляется процедура принудительного возвращения и принудительного выдворения таких граждан.

Как подчеркнула Лутковская, каждая из этих процедур может быть обжалована в суде гражданами, в отношении которых она применяется. При этом она отметила, что депортированные грузины не имели возможности обжаловать их возвращения в Грузию через суд.

Омбудсмен также пояснила, что принудительное возвращение предусматривает, что человек добровольно покидает территорию страны и самостоятельно покупает билет. В то же время решение о принудительном выдворении принимает исключительно суд, а государство транспортирует людей, которые подлежат выдворению, покупая билет на гражданский рейсовый самолет с возможностью потом возместить эти расходы государства.

Она подчеркнула, что трем гражданам Грузии не дали возможность обжаловать возвращение на родину через суд, не дали возможности воспользоваться услугами адвоката и переводчика. По словам омбудсмена, нарушены также ряд статей Европейской конвенции о правах человека.

- По сути своей, это была процедура выдворения без соответствующего судебного решения, - подчеркнула Лутковская.

Омбудсмен добавила, что собирает соответствующие документы с тем, чтобы потом передать их в Генеральную прокуратуру.

- К сожалению, на мои вопросы так и не ответила Национальная полиция. По сообщению Миграционной службы, именно Национальная полиция задерживала граждан Грузии в октябре. Тем не менее мы не получили никакого ответа из Национальной полиции, что свидетельствует о том, что, возможно, подтасовываются документы или факты, - заявила омбудсмен.

Кроме того, уполномоченный по правам человека напомнила, что 17 ноября 8 граждан Грузии также были депортированы из Украины.

- Мне сложно назвать эту процедуру - она не регламентируется законодательством, - подчеркнула Лутковская.

Напомним, в Киеве спецназ Нацполиции задержал журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» и Народного героя Украины.