«Глупая мальчишеская игра», - нардеп Макарьян отпроверг обвинения Сенкевича в давлении на депутатов

Давид Макарьян и Александр Сенкевич Николаевский народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Давид Макарьян отрицает обвинения экс-мэра Николаева Александра Сенкевича в давлении на депутатов городского совета в вопросе о выделении земли для нужд АМПУ.

Об этом Макарьян рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее бывший городской глава Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутаты приняли решение о выделении коммунальной земли для ГП «Администрация морских портов Украины» под отстойник для грузового транспорта из-за давления народного депутата Давида Макарьяна и главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.

- Зашел и посмотрел на сайты, вижу в свой адрес атаку со стороны Александра Федоровича, его пресс-секретаря, его интернет-изданий. С чем это связано вообще, не понимаю, потому что это не подкреплено никакими серьезными документами и действиями. Просто такая глупая мальчишеская игра, - сказал нардеп.

Нардеп опровергает слова Сенкевича, что летом 2017 года он требовал от мэра не вмешиваться в скандальное дноуглубление в акватории Николаева. При этом Макарьян признал, что звонил Сенкевичу по вопросу дноуглубления.

- Ввязываться в какие-то разборки, я считаю это низким делом, со стороны Александра Федоровича так точно. Потому что такой риторикой я с ним никогда не разговаривал. «Я позвонил, сказал, ты что, куда ты лезешь» - такого разговора с Александром Федоровичем у меня быть не могло… Никогда этого не было. Возможно, я мог ему позвонить и спросить: «Что за шум? Что ты делаешь? Какая комиссия?». Эти рабочие моменты могли быть, но такой риторики будоражаще-угрожающей никогда не было.

- Я ему действительно звонил, когда в город зашли делать дноуглубление, начался шум, что дноуглубительные работы проводятся, там выбрасывают мусор, какие-то комиссии. Я ему позвонил и спросил: «А что тут у вас происходит? Создайте комиссию, давайте поедем, привлекайте меня, я готов с вами поработать». Риторика Сенкевича мне понятна, но я не понимаю, зачем он это делает, - сказал народный депутат.

При этом Макарьян рассказал, что во время выборов мэра, «когда город выбирал добро и зло», он поддержал Сенкевича.