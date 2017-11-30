В случае войны режим КНДР будет уничтожен, - представитель США при ООН

Если война КНДР с США будет развязана, северокорейский режим будет полностью уничтожен.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает «Левый берег».

- Диктатор Северной Кореи вчера сделал выбор. Мир приблизился к войне, а не отдалился от нее. Мы никогда не стремились развязать войну с Северной Кореей. И сегодня мы не стремимся этого сделать, однако если война будет развязана, то из-за того, что продолжаются акты агрессии. Если война будет развязана, вы можете не сомневаться, северокорейский режим будет полностью разрушен и уничтожен, - заявила она в ходе заседания Совета безопасности ООН по вопросу запуска ракет КНДР.

Хейли добавила, что «страны мира имеют в своем распоряжении возможность еще больше изолировать КНДР».

Напомним, КНДР провела запуск баллистической ракеты «Хвасон-15», которая поднялась в небо на 4500 км и находилась в воздухе 53 минуты, прежде чем упасть в воду на расстоянии 210 км к западу от японской префектуры Аомори. Пхеньян утверждает, что ракета способна поразить материковую часть США.