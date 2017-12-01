Глава «Оппоблока» в облсовете – руководству Николаевской ОГА: «Место в Мариуполе найдется для всех»

Владимир Фроленко Глава фракции «Оппозиционный блок» Николаевского областного совета Владимир Фроленко пригрозил руководству облгосадминистрации Мариуполем.

Об этом шла речь в ходе заседания постоянной депутатской комиссии облсовета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, в пятницу, 1 декабря, пишут «Новости Н».

Во время обсуждения вопросов из повестки дня депутат Фроленко упомнил про «депутатские деньги», до сих пор не выделены заместителем главы ОГА Александром Кушниром. В связи с этим он выступил с небольшим заявлением, пожелав руководству облгосадминистрации оказаться в Мариуполе, куда, по его мнению, на сегодняшний день они отправляют неугодных им людей.

- Мы пережили Ющенко, мы пережили Януковича, мы переживем и вас. Я так понял, сегодня вы неугодных отправляете в Мариуполь. Так вот я хочу сказать, когда закончится этот бардак в стране, то место в Мариуполе найдется для всех. Всю информацию, по всем программам, я собираю и откладываю. Так как вы себя ведете, ваше поведение заслуживает того, чтобы там оказаться, - заявил Фроленко.

По его словам, деньги на округа не получают только неугодные депутаты, то есть те, кто постоянно критикует руководителя области и его заместителей.

Александр Кушнир на выпад Фроленко, касаемо Мариуполя, ответил следующее:

- Я услышал каждое ваше слово и проникся до последней клеточки. Спасибо вам за вашу общественную позицию.

- Думаю, вы хорошо запомнили мои слова. Поверьте, отвечать будут все, - бросил в ответ Фроленко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мариуполе сейчас судят николаевского «авторитетного» бизнесмена Михаила Титова, известного, как «Мультик» по подозрению в организации ОПГ.

Ранее появилась аудиозапись на которой звучат голоса, похожие на голоса Владимира Фроленко и Михаила Титова. На ней Титов отчитал главу «Оппоблока» в облсовете Фроленко за поддержку первого заместителя главы Николаевского областного совета Михаила Соколова и объяснил ему, что Соколов и Ко были «нормальными пацанами до поимки их на крысятничестве».