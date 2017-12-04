Савченко представил нового главу Новоодесской РГА Сташука: «Советую брать с меня пример»

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко представил новоназначенного председателя Новоодесской райгосадминистрации Романа Сташука.

Представление состоялось в понедельник, 4 декабря, прямой эфир с мероприятия велся со страницы Савченко в социальной сети Facebook.

Напомним, Сташук победил в соответствующем конкурсе на замещение вакантной должности главы РГА. Известно, что во время парламентских выборов 2012 года он был доверенным лицом Виталия Яремы на округе №212.

- Его жизненный опыт говорит о том, что он сможет все-таки воплотить в жизнь те реформы, которые сегодня инициирует Президент Украины, - сказал Савченко.

При этом Савченко посоветовал Сташуку «брать с него пример».

- Почти год я проработал на должности главы ОГА. Все мои личные достижения – это та квартира, которую я купил в прошлом году, когда приехал работать, и тот автомобиль, который я купил, потому что, к сожалению, на той машине, на которой я тут ездил, поотлетали колеса. Поэтому я вам советую брать с меня пример. Это говорит о том, что ни единого клочка земли у меня нет. Услышьте, пожалуйста. Я этим горжусь, - сказал Савченко.

Кроме реализации реформ, еще одной задачей перед Сташуком глава ОГА поставил борьбу с коррупцией. А также акцентировал внимание на том, что именно на территории Новоодесского района сегодня восстанавливается аэропорт.

- Мы исследовали вопрос, что с херсонского аэропорта 67% всех, кто летает или пользуется его услугами, – это жители Николаевской области. И давайте в этом вопросе мы поставим точку и не будем больше спекулировать: нужен нам аэропорт или не нужен. Мы должны иметь сегодня наши воздушные ворота, которые будут для нас инвестиционными дверьми, - заявил он.

Стоит отметить, что до этого Савченко выступал на сессии районного совета в Новой Одессе, когда депутаты избрали себе руководителем Юрия Ипатенко. Спустя пять месяцев его задержали по подозрению в вымогательстве.