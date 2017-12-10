«Луценко – это лицо системы без лица, с советским запахом», – Деканоидзе

Экс-руководитель Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что Генеральный прокурор Юрий Луценко является главным инструментом Президента в борьбе против политических оппонентов и антикоррупционных реформ в стране.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она вспомнила, как Луценко восхищался грузинскими реформами, активно поддерживал в суде соратника Саакашвили Вано Мерабишвили и «на камеры накричал пламенную речь про политическое правосудие».

«Честно говоря, я его лучше узнала, когда генеральная прокуратура продолжила традицию Шокина и валила патрульную полицию, используя лозунг –«они думают, что крутые? Мы им покажем». Так что уже давно, как Генеральный прокурор является главным инструментом Президента, власти в борьбе против политических оппонентов, против НАБУ и антикоррупционных реформ страны. Он насмехается над партнерами и ставит под удар всю техническую помощь и доверие Запада. Он говорит о беззаконии, зная, что закон поменяли для того, чтобы Украина получила Генпрокурора без правового образования. Насмехается, потому что думает, что завтра, послезавтра, через год, через 10 лет все те же политики будут сидеть и жонглировать судьбами украинцев, играя под названием новых партий и коалиций. Он в этом уверен и поэтому цинично насмехается над нами. Луценко – это лицо системы без лица, с советским запахом. А что потом? Сколько их таких?» - отметила она.

Напомним, что Михаила Саакашвили был задержан поздно вечером 8 декабря на квартире экс-главы полиции Луганщины Юрия Покиньбороды. Саакашвили поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке. Перед ИВС собрались сторонники политика и блокируют учреждение.