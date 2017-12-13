Правительство утвердило структуру Госбюро расследований – территориальное управление появится и в Николаеве

Кабинет министров Украины утвердил структуру Государственного бюро расследований (ГБР).

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 13 декабря.

Согласно решению, бюро будет состоять из Центрального аппарата, семи территориальных управлений, Академии и Научно-исследовательского института. Численность сотрудников бюро - 1500 человек.

В состав Центрального аппарата Бюро входить 20 управлений и отделов. Среди них управления: организации досудебных расследований; внутреннего контроля; сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований; международного сотрудничества и внешних коммуникаций; правового обеспечения и другие.

Территориальные управления согласно закону Украины «О Государственном бюро расследований» будут находиться в Киеве, Львове, Николаеве, Хмельницком, Мелитополе, Полтаве и Краматорске. Таким образом, юрисдикция Николаевского теруправления ГБР будет распространяться на Николаевскую, Одесскую и Кировоградскую области.

Документ приняли с возможностью доработки в трехдневный срок с учетом предложений всех заинтересованных сторон.

Напомним, что конкурсная комиссия по избранию директора Государственного бюро расследований решила, что его должен возглавить Роман Труба.