Не хожу «перерезать ленточки», так как часто документы по открываемым объектам не до конца оформлены, - и.о.мэра Николаева

Татьяна Казакова Исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что не принимает участия в «перерезании ленточки» на открытии новых объектов, по причине того, что часто оказывается, что документы по этим объектам часто бывают не до конца правильно оформлены.

Такое заявление Казакова сделала в пятницу, 22 декабря, в ходе пресс-конференции после сессии Николаевского городского совета.

- Меня за последние два месяца приглашали на открытие того или иного объекта. Я не приходила по одной простой причине - документы не были до конца правильно оформлены. Я соглашалась, что выйду на объект, на котором сделали что-то хорошее, говорила, что могла бы приехать, что повод хороший, не то, что вы меня там ругаете, а ленточку перерезать. Потом приходят, не ко мне, а к распорядителю, со словами, что нужно срочно подписать, потому что Казакова сказала, что она выезжает на открытие, нужно срочно подписать. А там все сделано, предположим на 90 или на 80 процентов. То есть меня пытаются таким образом использовать. Это не только Департамент (ЖКХ, - ПН). Это нормально. Я не перерезаю эти ленточки и может мало появляюсь в городе на каких-то объектах и мало общаюсь с людьми, потому что знаю, что очень много грязи по многим подписанным актам (выполненных работ, - ПН), - заявила Казакова.

При этом она добавила, что на ее рабочем столе лежат целые стопки запросов из прокуратуры по тем или иным вопросам и выразила надежду на то, что правоохранители помогут навести порядок в сложившейся ситуации.

- Поэтому я надеюсь, что прокуратура в следующем году поможет это все очистить, - заявила и.о.мэра.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что чиновнику мэрии Николаева объявили о подозрении за убытки в 670 тысяч при ремонте кольца на площади Победы «Дорлидером».

Примечательно, что еще летом 2016 года «Дорлидер» уличали в укладке асфальта в лужи как раз на этом участке – в районе кольца на площади Победы. Тогда мэр Николаева Сенкевич заявлял, что это временные дорожки, которые потом снимут. И делали их по указанию службы безопасности Президента. Причем, все работы будут производится не за счет городского бюджета, а за средства подрядчика.

Позже активист Евгений Воловой заявил, что только одну из «временных дорожек» сняли, ту, что была уложена в дождь.