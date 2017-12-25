Собчак подал документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в президенты РФ

Ксения Собчак Российская телеведущая Ксения Собчак в понедельник, 25 декабря, подала документы в Центральную избирательную. комиссию Российской Федерации для регистрации на выборах президента, пишет «Интерфакс».

Ее выдвинули в президенты в минувшую субботу на съезде партии «Гражданская инициатива».

Собчак в своей предвыборной программе, в которой в общей сложности 123 пункта, обещает прекратить гибридную войну против Украины и освободить без предварительных условий всех украинских граждан, задержанных в рамках этого конфликта.

Собчак также признает Крым территорией Украины. Однако, так как большинство жителей полуострова воспринимают его субъектом РФ, по ее мнению, там нужно провести референдум. Порядок этого волеизъявления должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом.

Выборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по мнению Собчак, люди из-за пропаганды на российском ТВ «стали озлобленной армией гопников».