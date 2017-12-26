В Одессе депутаты горсовета от партии Труханова провели корпоратив в «пионерском стиле»

Депутаты городского совета Одессы от партии мэра города Геннадия Труханова «Доверяй делам» провели новогодний корпоратив в коммунистическом стиле.

Об этом сообщил активист ВО «Свобода» Александр Винницкий на своей странице в Facebook.

Активист отметил, что теперь становится понятно, почему депутаты хотели вернуть названия коммунистическим деятелям вместо погибших воинов российско-украинском войны, проспекта Героев Небесной Сотни и выдающихся деятелей Украины.

Известный активист Сергей Стерненко отметил, что среди депутатов, примеривших пионерскую форму, был и секретарь горсовета Олег Бриндак, который вносил проект решения об отмене декоммунизации.

«Та же история, где прокуратура и СБУ не выявили состава преступления. От таких лиц нельзя и не стоит ждать разумных решений, решений в пользу горожан и в интересах общества. Потому что они — ностальгирующие по репрессиям и тоталитаризму, которые случайно имеют украинские паспорта. Потому что для них пока нельзя здесь свободно пользоваться вторым — паспортом с двуглавым мутантом. Рабы Москвы», — подчеркнул Стерненко.

Также на фото попала и скандальная экс-регионалка, депутат Ирина Есинович, которая ранее показала средний палец журналистам на камеру прямо во время заседания горсовета.

В свою очередь журналистка Елена Добровольская напомнила, что коммунистическая символика в Украине под запретом.

«Сначала я думала что это фейк и фотошоп. Но нет, это депутатский корпоратив шнырьков Труханова. Пожалуйста, скажите им кто-то, у нас комуняцкая символика вне закона, а то они просто не в курсе». – написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее журналисты опубликовали доказательства наличия гражданства РФ у мэра Одессы Труханова.