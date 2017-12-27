«Мы приняли незаконное решение»: депутаты горсовета об отводе АМПУ участка, принадлежащего КП «Николаевская ритуальная служба»

Депутаты Николаевского горсовета вместе с чиновниками во время совещания 27 декабря сошлись во мнении, что решение, которое было принято касательно отведения земли для Администрации морских портов Украины под обустройство отстойников большегрузного транспорта, является незаконным.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что речь идет о решении депутатов Николаевского горсовета поддержать выделение Администрации морских портов Украины земельного участка площадью 35 гектаров, который ранее был предусмотрен для обустройства там городского кладбища, для того, чтобы АМПУ разместила там отстойник крупногабаритного транспорта. Ранее исполняющая обязанности городского головы Николаева-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что приостановит решение сессии горсовета по выделению земельного участка площадью 35 гектаров АМПУ.

Ростислав Филевский Так, слово взял депутат от «Самопомощи» Ростислав Филевский, который заявил, что изначально данное решение было порочным и «уже сейчас можно назвать с десяток нарушений». Также он указал на то, что само по себе совещание не может привести к каким-либо юридическим последствиям, так как по закону, в случае использования права вето, вопрос в течение двух недель нужно повторно внести на рассмотрение сессии вместе с обоснованными возражениями секретаря горсовета, которая приостановила решение. При повторном голосовании вето преодолевается двумя третями состава горсовета.

– На сегодняшний момент видоизменять, корректировать, дополнять этот проект решения мы никаких оснований не имеем, - сказал он.

Александр Нефедов В свою очередь, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Николаевского горсовета Александр Нефедов напомнил присутствующим, что данное решение было поддержано 29 голосами, и сообщил, что «АМПУ и госпредприятиям предлагается использовать городские деньги в размере 163 миллионов, которые рассчитаны на первый этап проектирования и строительства терминала». Это в свою очередь позволит контролировать въезд большегрузов на территорию города, а также исключить отстой транспорта на обочинах, возле жилых кварталов и тем самым исключить засорение окружающей среды выхлопными газами и мусором. В частности, самой главной перспективой считается то, что в дальнейшем в городе возможно будет ограничить въезд транспорта вообще за счет перегрузки на железнодорожный транспорт.

Однако Филевский заявил, что исходя из Госреестра земель и Государственного земельного кадастра, то земельного участка, который отводится для АМПУ, еще нет.

- Если кто-то посмотрит законы, то этого участка еще нет. Есть земельный участок общей площадью порядка 50 с лишним гектаров, который сформирован и отведен в пользование КП «Николаевская ритуальная служба», под который разработан проект на кладбище и это решение на сегодняшний день не отменено, и давать разрешение на раздел земельного участка субъекту, который не является его пользователем, то мы, наверное, открываем нехорошие инновации в местном самоуправлении всей Украины, - резюмировал депутат.

Кроме того, что касается позитивных перспектив для города, которые обозначил Нефедов, то Филевский заявил, что они не сыграют никакой роли, так как крупногабаритный транспорт никуда не денется, а с обустройством отстойника его станет еще больше.

Елена Киселева Также депутат горсовета Елена Киселева заявила, что Администрация морских портов Украины поступила неверно, когда начала делить земли, так как в первую очередь ей следовало предоставить концепцию развития транспортного хаба, «однако в имеющихся документах, которые были приложены к нами проголосованному решению, кроме письма, которое сложно оценить как технико-экономическое обоснование, больше ничего нет».

При этом она отметила, что решение касательно отведения данного участка под отстойники депутаты приняли незаконно.

- Касательно земельного законодательства, решение было нами незаконно подготовлено, принято, проголосовано в части распоряжения землями, которые нам не принадлежат, а мы говорим о гериатричном пансионате, - заявила Киселева.

Вячеслав Карцев Кроме того, в ходе совещания депутат Вячеслав Карцев поинтересовался мнением главы постоянной депутатской комиссии по вопросам архитектуры Игоря Концевого касательно этого вопроса. На что глава комиссии заявил, что он не юрист и касательно законности решения ничего говорить не может, однако отметил, что нужно поручить земельному управлению найти другой участок, который бы не накладывался на кладбище и т.д.

Отметим, что по причине того, что в начале собрания депутаты не выбрали формат общения - или заседание комиссии, и соответственно не внесли вопрос в повестку дня, или совещание, на котором нельзя принимать решения - вопрос касательно поручения земельному управлению на голосование не выносился. Заслушав мнения депутатов, которые желали выступить по данному вопросу, Игорь Концевой резюмировал, что мнения приняты к сведению.