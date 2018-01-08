«Нужно отвыкать от штампов», - нардеп-николаевец объяснил, почему поддержал законопроект о мажоритарке

Андрей Вадатурский Народный депутат Украины Андрей Вадатурский стал соавтором законопроекта №7366 о выборах Верховной Рады по мажоритарной системе с целью привлечь внимание к существующим проблемам, причем, не только в избирательном законодательстве, и начать соответствующую дискуссию.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что 7 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса, который объединяет в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей. При этом в нем предусмотрены открытые списки на парламентских и местных выборах. Стоит отметить, что за кодекс проголосовало минимально необходимое количество народных депутатов – 226 человек.

Вместе с тем, 6 декабря в Раду подали законопроект о выборах народных депутатов по мажоритарной системе, соавтором которого стал нардеп-николаевец Вадатурский.

- Моя подпись под этим законопроектом не означает, что я являюсь приверженцем мажоритарной системы или же выступаю против открытых списков, - отметил депутат. – Дело в том, что в процессе голосования за открытые списки, они подавались как панацея. Но на самом деле в мире нет идеальной избирательной системы. Зато есть очень много мифов. И поддерживая проект закона №7366, я хотел выступить с одним сообщением: нашим людям нужно отвыкать от штампов по типу: «все депутаты плохие», «все мажоритарщики – бандиты, которые на округах появляются только во время выборов, покупают голоса избирателей и потом занимаются лоббированием своих интересов».

- Я на округе работаю, на выборах не покупал. Поэтому не могу сказать, что я за открытые списки только из-за того, что мажоритарка – зло, - добавил Андрей Вадатурский.

По его мнению, и открытые списки могут быть злом, ведь те, кто привык злоупотреблять на выборах, так же как и избирателей могут подкупать главу той или иной партию. Депутат уверен, что должна работать правоохранительная система.

- Нам нужно настаивать, чтобы законы соблюдались. Если не будут наказывать нарушителей, ни один законопроект в Украине работать не будет, - считает он. - Кроме того, многое зависит и от самих избирателей. Им нужно научиться голосовать не из-за того, что их покупают, а выбирать лучших представителей своих интересов.

Также Вадатурский является противником того, чтобы под каждый выборы менять избирательное законодательство.