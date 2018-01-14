Телеканал «Рустави-2» настаивает, что документ за подписью Порошенко подлинный

Руководитель информационной службы телекомпании «Рустави-2» Нодар Меладзе, которая обнародовала документ, якобы написанный Петром Порошенко, настаивает, что не сомневается в его подлинности.

Об этом Меладзе заявил в комментарии «Радио Свобода».

Он отметил, что в распоряжении «Рустави-2» есть не оригинал «заявления» Порошенко, а фотокопия документа.

По словам Меладзе, фото заявления Порошенко об отказе «иметь что-то общее с антироссийской деятельностью» телекомпании «Рустави-2» предоставил «конфиденциальный источник».

- Мы не обязаны называть источник, который предоставил нам эту информацию и документацию, - добавил Меладзе.

Напомним, ранее телеканал «Рустави-2» обнародовал, как утверждается, копии обращений Петра Порошенко в ФСБ РФ, где он якобы обещает не действовать против интересов России.

В Администрации Президента Украины заявили в свою очередь, что обнародованные документы являются «низкопробной подделкой и фейком, изготовленной и вброшенной телекомпании Рустави-2 спецслужбами России».