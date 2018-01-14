В Госдуме РФ заговорили о разрыве Договора между Украиной и Россией в части признания госграниц

Константин Затулин В Госдуме РФ выступили с предложением денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Как сообщает РИА Новости, с такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, подозреваемый в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

- Во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины, а она (Украина) - наши, на момент подписания и ратификации этого документа. Подписав Договор в 1997, а затем при ратификации в 1999 году Россия подтвердила, что она считает ... Крым и Севастополь частью территории Украины, - заявил Затулин.

- Наша трактовка Договора состоит в том, что наше признание границ, сделанное в этом Договоре, взаимосвязано с темой Договора - дружба, сотрудничество и партнерство. Нет дружбы, сотрудничества и партнерства - возникает повод к тому, чтобы сказать: Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам, - добавил он.

- Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже…, что нам нужно в части этого Договора его денонсировать - в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ, - отметил Затулин.

Напомним, в декабре прошлого года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла решение, которым осуждает применение Россией своих законов в аннексированном Крыму и принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство.