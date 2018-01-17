«Персональная ответственность глав ОГА и РГА», - Гройсман пригрозил увольнениями чиновникам за снежные заторы

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил увольнением руководителям районных администраций, если дороги вовремя не будут расчищать от снега.

С этого он начал заседание Кабинета министров 17 января.

Гройсман сообщил об ожидаемом ухудшении погодных условий. С 1 января у местных бюджетов в 3-4 раза больше средств на дороги – есть ресурсы на их расчистку, напомнил он.

- В любой стране бывают пробки... Главное – мобилизовать все имеющиеся ресурсы, не спать, сделать все, чтобы разблокировать пробки, – сказал премьер.

- Я требую, чтобы по всей стране все главы областных, районных администраций организовали должным образом работу. Мы заранее вас информируем, мобилизуем – а теперь важно, чтобы каждый выполнил свою работу, – заявил он.

Маємо погіршення погодних умов. Важливо, щоб місцева влада мобілізувала ресурси. Є доступні фінансові ресурси, щоб забезпечити якісне прибирання. Важливо не спати, а мобілізувати сили і ліквідувати затори, і подбати про людей. Це персональна відповідальність голів РДА і ОДА. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 17 января 2018 г.

В 14:00 в среду будет очередное заседание штаба под председательством Геннадий Зубко, он снова напомнит о персональной ответственности чиновников за чистые дороги.

- Мы на одном из прошлых заседаний правительства уволили главу райадминистрации за неспособность организовать работу по уборке снега – так теперь я хочу сказать: если главы райадминистраций будут спать в то время, когда они должны работать, я без вопросов подам представление президенту на увольнение таких чиновников, – сказал Гройсман.

Он добавил, что ГСЧС готова помочь, если возникнет нестандартная ситуация, но на местах должны делать работу, чтобы чрезвычайных ситуаций не возникало

- Мы будем мониторить ситуацию и помогать. Важно, чтобы не забывали о людях, в городах – об общественном транспорте, о тротуарах, нормальных условиях жизни для граждан, – подчеркнул Гройсман.

Напомним, в ближайшие дни, согласно информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ожидается ухудшение погодных условий в большинстве регионов Украины.