Депутат горсовета решил обжаловать в суде назначение новых вице-мэров Николаева

Депутат Николаевского городского совета Ростислав Филевский через суд обжалует решение горсовета о назначении новых вице-мэров Николаева и управляющего делами исполкома горсовета.

Об этом Филевский написал на своей странице в «Facebook».

Он обратился в Николаевский окружной административный суд с обжалованием решения городского совета № 32/1 от 21 декабря 2017 года – «О внесении изменений в решение городского совета от 15.12.2016 №12/3 «Об утверждении на должности заместителей городского головы и управляющего делами исполнительного комитета Николаевского городского совета».

Напомним, что согласно этому решению в отставку отправили «старых» вице-мэров и назначили «новых»: Владимира Крыленко, Юрия Андриенко, Сергея Диндаренко и Александра Садыкова. Также новой управделами горсовета этим решением назначили Юлию Литвинову, которая уже написала заявление на увольнение.

«Несмотря на наличие ряда нарушений в процедурах подготовки, оформления и принятия решений, связанных с указанным решением городского совета, со стороны секретаря совета Татьяны Казаковой, пока не заявлял иска и требований к ней как секретарю совета и исполняющему обязанности городского головы в искренней надежде на то, что выводы будут сделаны самостоятельно и законность будет восстановлена еще до решения суда».

«Более того, хочу верить, что в дальнейшем секретарь совета будет внимать Закону, а не сомнительным советам инициаторов и исполнителей проектов решений, которые впоследствии обжалуются в судах или которые она вынуждена самостоятельно приостанавливать в связи с общественным резонансом и нести репутационные и имиджевые потери. Пора прекратить применение двойных стандартов к проектам решений городского совета и единственным стандартом определить их законность», - написал Филевский.

Отметим, что 18 января на сессии городского совета Казакова пыталась доказать Филевскому, что его заявление о незаконном назначении вице-мэров является недействительным.