Антикоррупционная прокуратура закрыла дело в отношении экс-главы Минэкологии Злочевского, - СМИ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла дело в отношении экс-главы Минэкологии времен бывшего президента Виктора Януковича Николая Злочевского.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

«САП закрыла уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов Украины своим служебным положением при выдаче специальных разрешений на пользование недрами частным предприятиям в 2010-2012 годах (ч.2 ст. 364 УК). Производство было открыто ГПУ, но по подследственности в декабре 2015 года было передано в НАБУ», - сообщили в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что речь идет о Злочевском и других должностных лицах. Издание обращалось в САП для подтверждения информации о приезде Злочевского в Украину, однако в прокуратуре не уточнили эти данные.

Отметим, в июне Высший административный суд Украины отказал САП в отмене лицензий на добычу газа фирмам, связанным с Злочевским. САП еще в августе 2016 обратилась в Окружной админсуд Киева с иском об отмене решений по спецразрешениям фирме для работы в Филипповском месторождении в Ивано-Франковской области.

В январе 2017 года САП не смогла через суд аннулировать разрешения на добычу газа двум фирмам Злочевского. Так, отмечается, что Окружной административный суд Киева 28 декабря 2016 года отказал в исках САП о признании недействительными спецразрешений на добычу природного газа ПАО «Техноресурс» и ООО «Пари».

Напомним, ранее «Экономическая правда» сообщила, что собственник газодобывающей группы Burisma Holdings, экс-министр экологии Николай Злочевский вернулся в Украину.