Указаний задержать Януковича в аэропорту Донецка в 2014 году не было, - экс-замглаы Госпогранслужбы

ограничники располагали информацией о том, что экс-президент Виктор Янукович планировал вылететь из Донецка в Россию, но приказа его задерживать не поступало.

Об этом заявил бывший первый замглавы Госпогранслужбы Павел Шишолин во время допроса в Оболонском суде, передает ЛІГА.net.

- Никаких указаний о задержании президента Украины, в то время действующего, никто не давал. Мы действовали в рамках действующего законодательства о пограничном контроле, - рассказал Шишолин.

- В Донецк прибыла группа лиц на самолетах. Мы не знали, кто там находится. Они не подавали заявку на вылет. Но нам стало известно, что этот вылет будет осуществляться на территорию Российской Федерации без соответствующих видов контроля. Поэтому наш пограничный наряд прибыл к этим летательным средствам и потребовал пройти соответствующую процедуру погранично-таможенного контроля, - пояснил он.

Шишолин добавил, что позже пограничный наряд отчитался ему, что на борту находится Янукович, который позже в сопровождении охраны пересел в машину и покинул пункт пропуска.

Отвечая на вопрос, отдавал ли в тот момент какие-то приказы о задержании Януковича и.о. президента Александр Турчинов главе Госпогранслужбы Николаю Литвину, Шишолин сказал, что "Нам никаких указаний не доходило".

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