Активистку Femen, которая обнажила грудь на Венском балу, протестуя против приезда Порошенко, провел посол РФ, - Геращенко

Активисту Femen, которая разделась на Венском балу в знак протеста против приезда туда Президента Украины Петра Порошенко, заметили на мероприятии вместе с послом России в Австрии Дмитрием Любинским.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Что касается бала, то президент Украины там был единственным приглашенным иностранным президентом. Был с женой, достойно представляли Украину. А вот посол РФ пришел на бал... с голой фемендевкой, как пишут австрийские СМИ. У российских топ чиновников это что-то ментальное и возрастное, похоже, как только достигли определенного возраста и статуса, то на бал или на яхту - не с женой, а с эскортом. Скрепы, они такие скрепы», - написала Геращенко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что активисткой движения Femen, которая обнажила грудь на красной дорожке Венского бала в столице Австрии, является Алиса Виноградова.

Напомним, Порошенко принял участие в Венском балу 9 февраля. Президента Украины лично пригласил Ван дер Беллен.