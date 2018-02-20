Окружение Порошенко получило контроль над крупным газовым месторождением на Полтавщине, - СМИ

Юрист из команды президента Петра Порошенко получил фактический контроль над перспективным газовым месторождением на Полтавщине.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

18 мая 2017 года специальное разрешение на пользование недрами, а именно на разработку с дальнейшей добычей газа и газового конденсата на Свистункивсько-Червонолуцком месторождении получила ООО «Аркона Газ-Энергия».

Государственная служба геологии и недр продала специальное разрешение этой фирме без всякого аукциона всего 3,8 миллиона гривен.

Это - значительно ниже рыночной цены на это специальное разрешение, утверждают в «Укрнафте», которая годами изучала и исследовала большое газонефтяное месторождение в Полтавской области.

По крайней мере, говорят, что сами они были готовы заплатить за него не менее 45 млн гривен. А в случае проведения торгов по системе аукциона, реальная стоимость могла бы вырасти и до 110 млн гривен, добавляют в «Укрнафте».

Существенно уменьшить стоимость государственной лицензии «Аркона Газ-Энергия» стало возможным благодаря занижению реальных показателей объема запасов газа на Свистункивсько-Червонолуцком месторождении.

По крайней мере, по расчетам самой «Арконы Газ-Энергии», на нем можно добыть всего 320 млн кубометров газа и 46 тысяч тонн конденсата. Именно такие объемы зафиксированы в выданном фирме спецразрешении.

В то же время, специалисты «Укрнафты», которые исследовали месторождение много лет, извлекаемые запасы этого месторождения оценивают значительно выше - в 1,6 миллиарда кубометров газа и 130 тысяч тонн конденсата.

Суммарная стоимость этих залежей, в случае успешной добычи, на сегодня составила бы более 12 млрд гривен, или 450 миллионов долларов США.

В марте 2016 года уставный капитал «Аркона Газ-Энергия» составил всего 4 тыс гривен. А ее единственным владельцем был Игорь Мычко, ранее работавший в прокуратуре Донецкой области, а сейчас являющийся основателем нескольких компаний, которые в основном специализируются на строительстве.

В сентябре 2016 года Игорь Мычко увеличил уставный капитал фирмы до 5,614 млн гривен и отступил 50% доли Александру Нещотному.

Ранее этот человек работал в Амвросиевской райгосадминистрации (Донецкая область) и НАК «Украгролизинг», а сейчас является основателем нескольких фирм, специализирующихся на торговле и финансовом лизинге.

Но уже через две недели после того, как "Аркона Газ-Энергия" успешно получила специальное разрешение, у нее появились новые совладельцы. Произошло это 1 июня 2017 года.

Тогда 5% доли «Аркона Газ-Энергия» отошло юристу и адвокату Алексею Гребенченку. В начале 2000-х годов он работал в ОАО «Укропткульттовары», конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается Петр Порошенко.

В тот же день, 1 июня 2017 года, Мычко и Нещотний отступили еще половину своей доли в фирме в пользу оффшорной компании Ashburi Universal LTD (Белиз).

В едином государственной реестре юридических лиц конечным бенефициаром этой Белизский фирмы указана гражданка Панамы - Рина Риос Родригез (Rina Rios Rodriguez). Скорее всего, она является лишь номинальным директором. На ее имя также зарегистрированы десятки других иностранных оффшорных фирм.

Издание получило копии протокола общего собрания участников и новую редакцию устава «Аркона Газ-Энергия» от 1 июня 2017 года. Согласно этим документам, Белизский оффшор Ashburi Universal LTD на общем собрании участников общества представлял Алексей Бондарь - адвокат «Ековис Бондарь и Бондарь юридическое бюро», где, к слову, работал и Алексей Гребенченко - новый владелец 5% доли в «Арконе».

В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий - юрист из команды Петра Порошенко, ныне член Высшего совета правосудия.

Его жена - Наталья Маловацкая. Она работает нотариусом Киевского нотариального округа.

Именно Маловацкая во втором квартале 2017 года перевела совладельцам «Аркона Газ-Энергия» - Игорю Мычко и Александру Нещотному по 1,39 млн гривен каждому. Эти данные журналисты получили от собственных источников в Государственной фискальной службе.

Именно такой была стоимость долей Игоря Мичка и Александра Нещотного в уставном капитале фирмы "Аркона Газ-Энергия", которые они продали оффшорной фирме Ashburi Universal LTD.

Из этого можно сделать вывод, что эти деньги, уплаченные женой члена Высшего совета правосудия Маловацкого - это и есть оплата за вхождение «оффшорки» в состав учредителей фирмы, которая будет добывать газ на Полтавщине.

Издание Liga.net назвало Маловацкого «человеком Петра Порошенко».

Во время внеочередных выборов президента Украины в 2014 году он был заместителем руководителя юридической службы Порошенко как кандидата в президенты и руководил юридической службой «Блока Петра Порошенко» во время досрочных выборов в Верховную Раду осенью того же года.

По словам очевидцев, участвовавших в подготовке выборов, в команду президента способного юриста привел Сергей Березенко. О близости теперь депутата Березенко и Маловацкого также свидетельствует установленный «Схемами» факт, что жена Березенко Ульяна в 2012 году выдавала на имя Маловацкого доверенность "на заключение и подписание договоров".

После успешных президентских выборов Порошенко оставил юриста Алексея Маловацкого в своей команде.

Осенью 2014 года Маловацкий даже баллотировался в Верховную Раду по спискам "Блока Петра Порошенко", но имел 84 место и не прошел. Но уже потом, по предложению той же президентской политической силы был выдвинут на должность члена в Высший совет юстиции (сейчас Высший совет правосудия), где заседает до сих пор.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Николаевоблэнерго» от братьев Суркисов перешло под управление соратника Порошенко.