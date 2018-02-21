Казакова в авральном режиме созвала исполком, чтобы найти квартиру для Абраменко

Исполнительный комитет Николаевского городского совета 21 февраля на своем внеочередном заседании выделил деньги на покупку квартиры для олимпийского чемпиона Александра Абраменко.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Абраменко предоставят «одноразовое целевое вознаграждение для решения жилищных и бытовых вопросов». За счет средств городского бюджета он получит 855,4 тысячи гривен. Первый вице-мэр Владимир Крыленко отметил, что на имя и.о. городского головы Татьяны Казаковой поступило обращение от отделения Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области (его возглавляет народный депутат от БПП Борис Козырь - ПН) с просьбой предоставить Абраменко денежное вознаграждение. Этот документ стал основанием для перераспределения средств городского бюджета.

- Мы проработали этот вопрос и нашли соответствующую возможность. Деньги у управления по вопросам физической культуры и спорта есть. Нам необходимо только сделать соответствующие корректировки, - сказал Владимир Крыленко.

В итоге члены исполкома горсовета приняли решение перераспределить расходы управления по вопросам физической культуры и спорта на 2018 год. Это решение исполкома горсовета еще должна согласовать бюджетная комиссия городского совета.

Напомним, что Абраменко просил у городских и областных властей помочь в решении своей проблемы с жильем еще с 2010 года. За полтора года до Олимпиады он намеревался переехать на Закарпатье, где ему предлагали лучшие условия.

«С квартирой – давняя история, которая тянется с Олимпиады-2010. Я еще тогда первый раз поинтересовался, можно ли как-то улучшить мои жилищные условия? Ответ: «Ничем не можем помочь, ты даже на очереди не стоишь».

«Обычный спортсмен в нашей стране получает зарплату тысячи три гривен. И что он имеет, скажем, к тридцати, когда приходится заканчивать карьеру? Все отдал спорту, никакого образования не получил. А за годы в фристайле разве что травмы накопить можно, но никак не капитал – призовые у нас небольшие, стартов всего шесть-семь за год», - говорил Абраменко в 2016 году.

Местные власти вспомнили о проблеме Абраменко только после его сенсационной победы на Олимпиаде. Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что «исправит ошибку бывшего мэра, который завизировал отказ спортсмену даже в квартирном учете». При этом, как оказалось, квартиру Абраменко купят за средства городского, а не областного бюджета. Для этого урежут финансирование МБК «Николаев» и МФК «Николаев».

При этом процедуру поиска жилья для Абраменко проводят в сжатые сроки. Свое заявление Савченко сделал в воскресенье, а уже в среду решение о квартире для Абраменко прошло «спортивную» комиссию горсовета и получило одобрение исполкома. Ранее Казакова заявила, что на сегодня уже зарезервирована однокомнатная квартира для Абраменко общей площадью 48 кв. метров.

Отметим, что Министерство молодежи и спорта пообещало выплатить Абраменко премию в 125 тысяч долларов. Еще 50 тысяч долларов обещает выплатить близкий к Порошенко олигарх.