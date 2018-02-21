Николаевца отправили в СИЗО за то, что он избил свою гражданскую жену

В Николаеве 20 февраля суд арестовал на время следствия 42-летнего местного жителя, который нанес своей гражданской жене тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

17 февраля злоумышленник был пьян и на почве внезапно возникшего бытового конфликта пять раз ударил свою 41-летнюю жену ножкой от табурета, два из ударов пришлись в область живота. Сейчас женщина находится в больнице (ранее сообщалось, что женщину избили металлической трубой).

«Суд принял во внимание, что подозреваемый характеризуется отрицательно, официально не работает, ранее привлекался к административной ответственности за насильственные действия. По характеристикам он постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения, начинает ссоры, бьет гражданскую жену и детей, поддерживает отношения с ранее судимыми лицами»,- пояснили в прокуратуре.

Действия злоумышленника квалифицировали по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»).