Избирком Тульской области досрочно сообщил о высокой явке на выборах президента РФ

Избирательная комиссия Тульской области в России заранее опубликовала данные о высокой явке на президентских выборах, которые состоятся 18 марта.

Об этом сообщает пишет телеграм-канал «Дабл Ять».

Согласно опубликованному отчету, утром 18 марта явка на выборах в среднем достигла 40%, а на одном из участков – даже превысила 77%.

Позже председатель избирательной комиссии по Тульской области Сергей Костенко рассказал изданию «Тульский новости», что данные опубликовали в рамках тренировки ЦИК России.

«В рамках подготовки к выборам президента РФ Федеральный центр информатизации при ЦИК России проводит тренировки дня голосования. Используются разные режимы введения данных в систему ГАС «Выборы». Информация, которая ошибочно была размещена на сайте в режиме тренировки, в настоящее время удалена», – пояснил Костенко.

Напомним, Верховный суд РФ подтвердил, что Навальному не дадут баллотироваться на выборах президента России.