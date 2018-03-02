«Администрация затыкает рты депутатам», - Кухта считает, что Николаевская ОГА не должна вмешиваться в работу областного совета

Первый заместитель главы Николаевского областного совета Иван Кухта, который вышел из партии «Блока Петра Порошенко», заявил, что Николаевская областная государственная администрация затыкает рты депутатам, требуя, чтобы они были «безхребетными».

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

По мнению первого замглавы облсовета, Николаевская областная государственная администрация не должна вмешиваться в работу областного совета.

— Мы органы местного самоуправления, делегировали им (Николаевской ОГА, - ПН) полномочия по управлению. Мы должны спрашивать с администрации, почему не работает больница, почему не строятся дороги, почему, почему, почему... В ответ администрация затыкает рты депутатам и ведет полностью в своем направлении. Поэтому есть ответная реакция депутатского корпуса, в котором не согласны с такой риторикой, не согласны, что с ними не считаются, - сказал он.

В частности, он заявил, что не собирается «пресмыкаться» перед властью, которой «нужны бесхребетные» депутаты.

— Кухта высказал свое мнение – убрать. Нужны бесхребетные – вот, что меня заводит и возмущает. Меня делегировали люди не для того, чтобы я пресмыкался перед властью, меня делегировали, чтобы я помогал людям, - добавил он.

Напомним, что первый заместитель главы Николаевского областного совета Иван Кухта написал заявление о выходе из партии «БПП «Солидарность», а также рассказал, что причиной такого решения послужил конфликт с партией "Наш Край".