Первый замглавы Николаевского облсовета объяснил, что вышел из БПП из-за конфликта с «Нашим Краем»

Первый заместитель главы Николаевского областного совета Иван Кухта рассказал, с чем связано его решение о выходе из партии «Блок Петра Порошенко - «Солидарность».

Свое заявление по этому поводу он опубликовал на странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, как его коллега, глава фракции «Наш Край» в облсовете Юрий Кормышкин, сообщая о выходе Кухты из БПП, намекнул о необходимости принятия «мужского решения» по сложению с себя полномочий.

Иван Кухта отметил, что написал заявление о выходе из партии 17 февраля.

«Кто-то считал, что это амбиции и через день-два я приду и заберу заявление, но решение принято, и я сейчас объясню почему. С самого начала моего прихода в областной совет, в качестве депутата по Снигирёвскому округу, я считал и считаю, что «политика», со всеми её интригами и играми – это должно быть где-то в столице, там, где соприкасаются разные лидеры и идеологии. А в области, районе и селе депутаты должны руководствоваться не партийными уставами, а в первую очередь, вопросами и проблемами людей, интересы которых они представляют. Я уверен, что именно за это люди стояли, и даже умирали, на Майдане, чтобы в жизни каждого из нас что-то изменилось к лучшему», – написал он.

И отметил, что ему неприятен тот факт, что за принадлежность к партии Президента Украины представителей «БПП - «Солидарность» «гнобят».

«Именно это я озвучил руководству области на нашем партийном собрании, но никаких мер не было принято, а конфликт решили просто «замять», – добавил Кухта.

Кроме того, по словам первого зама главы облсовета, таким образом он высказал свой протест, однако это не является поводом не поддерживать с его стороны политику Порошенко.

«Просто в Николаевской области происходят некоторые процессы, подрывающие авторитет руководства страны», – отметил он.

Стоит отметить, что в эфире николаевского телеканала НИС-ТВ Кухта конкретизировал, что возникший конфликт в частности касался событий в Снигиревском районе. По его словам, нынешняя глава Снигиревской райгосадминистрации Инна Бойко, назначенная Петром Порошенко, полностью поменяла вектор и принялась отстаивать позиции «Нашего Края» в районе:

Напомним, ранее сообщалось о том, как Юрий Кормышкин называл «Наш Край» оппозиционной партий, и что они будут «показывать власти, как надо работать, а не просто молчать».