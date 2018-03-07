В мэрии Николаева уволили начальника управления коммунальной собственности Гавриша

Юрий Гавриш Начальник управления коммунальной собственности Николаевского городского совета Юрий Гавриш уволился по собственному желанию.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Гавриш остается на должности до 14 марта, его уволили распоряжением и.о. городского головы Татьяны Казаковой от 7 марта 2018 года №96-рк.

Также отмечается, что 26 марта истекает срок действия контракта с руководителем коммунального предприятия «Центр защиты животных» Людмилой Ткач. Кроме того, в мэрии хотят «принять кадровые решения» по заместителю городского головы Антону Турупалову, который не появляется на работе уже 4 месяца.

«7 марта истекает 121 день отсутствия на работе заместителя городского головы Турупалова. В случае не предоставления Турупаловым документов, подтверждающих уважительную причину его отсутствия на работе, о которой он сообщал в телефонном режиме, будут приняты соответствующие кадровые решения», - сообщили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что и.о. мэра Николаева на два месяца отстранила от должности начальника управления коммунальной собственности.