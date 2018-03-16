В Киеве в редакции телеканала из-за «поправок Лозового» подрались нардепы от БПП и «Батьківщини»

В четверг, 15 марта, народные депутаты Вадим Ивченко от «Батькивщины» и Алексей Гончаренко от «Блока Петра Порошенко» подрались в редакции «5 канала». Причиной для потасовки стали поправки Лозового в УПК.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Антон Геращенко.

«Только что в студии «5 канала» произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко. Конфликт произошел из-за закона об отмене правок Лозового», - написал Геращенко вечером в четверг.

По словам Антона Геращенко, конфликт начался еще в студии «5 канала», после чего переместился в коридор редакции телеканала. Все происходящее в коридоре было снято им на видео. Геращенко также добавил, что вызвал на место событий сотрудников правоохранительных органов.

«Я вызвал полицию для оформления протокола», - написал он.

Напомним, что в Луцке депутаты горсовета подрались на ночном заседании во время решения земельных вопросов.