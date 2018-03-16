«42 депутата должны извиниться»: Нардепы Николаевщины считают, что после восстановления Сенкевич обязан распустить горсовет

Часть народных депутатов от Николаевщины считают, что экс-мэр Николаева Александр Сенкевич после восстановления в должности обязан инициировать роспуск Николаевского горсовета.

Об этом они сообщили в комментарии «Преступности.НЕТ» и на своих страницах в соцсетях.

Напомним, что в пятницу, 16 марта, судья Центрального районного суда Наталья Черенкова удовлетворила иск бывшего городского головы Николаева Александра Сенкевича к Николаевскому городскому совету об отмене решения о прекращении его полномочий.

Так, по мнению Александра Жолобецкого, суд принял справедливое решение, восстановив экс-мэра в должности.

«Избрание Александра Фёдоровича городским головой было выбором горожан. А вот его смещение с должности произошло не совсем, мягко говоря, законными методами, с грубыми нарушениями законодательства. Сегодняшнее решение суда важный шаг к восстановлению законности и справедливости в нашем городе. Очень надеюсь, что все стороны сделают конструктивные выводы из случившегося», - написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь Вадим Пидберезняк и Артём Ильюк выразили надежду, что после восстановления, мэр инициирует роспуск Николаевского городского совета.

«Интересно, сколько из #42 побегут ноги целовать? Первым решением, которое должно быть подписано мэром - это обращение в Парламент о роспуске городского совета», - написал на своей странице Ильюк.

Также Пидберезняк считает, что теперь необходимо наказать виновных в подготовке незаконного решения по импичменту.

«То о чем долго говорилось, теперь состоялось - восстановление Александра Сенкевича судом в должности мера, а также и то, что только теперь мы имеем законные основания к роспуску городского совета, поскольку судом установлено принятие незаконного решения! Однако, во избежание дальнейших ошибок, считаю необходимым наказание виновных в подготовке незаконного решения, нарушения регламента и так далее! Все должно происходить только согласно буквы закона», - говорится в посте на его странице в Facebook.

Такое мнение поддержал и Тарас Креминь, заявив, что в случае восстановления экс-мэра в должности, депутаты, которые проголосовали за его импичмент, должны будут извиниться перед горожанами.

- Во-первых, дождемся, будет ли городской совет подавать апелляцию. Но, в любом случае, я считаю, что возвращение Сенкевича означает досрочное прекращение Николаевского городского совета – он должен быть распущен. Во вторых, должны быть распущены члены Николаевского исполкома. В третьих, нужно посчитать убытки, причиненные деятельностью органов управления в отсутствие Николаевского городского головы, если действительно это будет подтверждено еще и апелляционным судом. И я считаю, что 42 депутата должны извиниться. Не перед Сенкевичем, а перед жителями города Николаева, - рассказал нардеп.

Также он отметил, что поддержит роспуск Николаевского горсовета в Верховной Раде.

- По процедуре, если действительно депутаты горсовета будут распущены, этот вопрос должен пройти профильные комитеты в Верховной Раде и быть поддержан относительно проведения внеочередных выборов Николаевского горсовета в стенах Верховной Рады Украины. Я лично буду присутствовать на всех заседаниях комитета и буду просить своих коллег поддержать это сделать как можно быстрее. Потому что я считаю, что закон – прежде всего. И это выше решений, которые принимаются депутатами городского совета в истерии и под влиянием их кукловодов, - отметил он.

В свою очередь Андрей Вадатурский считает, что такое решение суда даст городу второй шанс.

- Город получил шанс на перезагрузку. Теперь каждая из сторон должна сделать выводы, проанализировать ошибки и выйти из ситуации умнее. Что из этого получится, я думаю, мы с вами это очень скоро увидим, - рассказал нардеп.

Стоит отметить, что редакция связалась и народным депутатом Давидом Макарьяном. Он попросил набрать его через 15 минут, однако в итоге потом так и не ответил на звонок.

Напомним, ранее сообщалось о том, как 5 октября 42 депутата Николаевского городского совета от трех партий – «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко» и «Наш край» - путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу и о досрочном прекращении его полномочий.

12 октября уже экс-городской голова Николаева Александр Сенкевич подал иск в суд относительно оглашенного ему «импичмента».