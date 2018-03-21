Китай объявил о «Новой эпохе» развития и намерен догнать и перегнать США

Китай внес изменения в конституцию страны под предлогом соперничества с США, объявив «Новую эпоху» развития, в которой Пекин должен во всем догнать и перегнать Вашингтон.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Китайский парламент успешно поменял конституцию страны впервые за 14 лет, что позволит нынешнему лидеру КНР Си Цзиньпиню пожизненно управлять Китаем. До этого глава Поднебесной мог избираться не более чем на два срока по пять лет каждый.

«Новая эпоха», о которой говорит нынешний китайский лидер, будет продолжаться до 2049 года, когда КНР отметит 100-летие со дня своего существования. К этому рубежу Китай должен превратиться в глобального лидера и по всем основным показателям обогнать США. Однако есть и возможные в будущем проблемы на пути экономического развития из-за неверно выбранной политической модели.

«В экономическом плане возможности Китая выиграть гонку за место мирового лидера не вызывают сомнения, но сегодня вопрос стоит так: будет ли китайская политическая модель более эффективной и современной для того, чтобы обеспечить такое лидерство? Сможет ли китайская Компартия обеспечить себе доминирование на политической сцене? Эта задача, как говорят в Китае, может быть решена лишь в том случае, если следовать избранному еще 40 лет назад курсу реформ, а также продвигать идеи «социалистической модернизации», - сообщает издание.

Этому составу китайского правительства придется отвечать не только за выполнение текущих задач. Для правительства очень важно будет обновить всю структуру управления государством. Поскольку нынешняя структура управления уже не отвечает задачам, которые выдвинула партия для долгосрочного развития страны.

Напомним, Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР. Ранее парламент Китая одобрил пожизненное правление лидера страны. Всекитайское собрание народных представителей (парламент) одобрило изменения в конституцию, отменяющие упоминания в документе ограничений срока пребывания у власти руководства страны.