В России журналист обвинил Жириновского в сексуальных домогательствах

В России журналист телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев 22 марта написал в своем фейсбуке, что несколько лет назад до него домогался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Об этом сообщает «Сноб».

По словам Давлетгильдеева, когда он «был совсем юн» и освещал финал конкурса «Мисс Россия», помощники Жириновского пытались силой отвезти его в корпоративную сауну ЛДПР.

«А сам он (Жириновский), пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном», - написал журналист.

«Моя история – ерунда по сравнению с тем, что бывало в той же ЛДПР. И шутка про скандал со Слуцким, который был нужен, чтобы доказать, что в партии есть хотя бы один депутат-натурал, очень близка к реальности», - добавил Давлетгильдеев.

Он впервые открыто объявил о своей гомосексуальности в 2013 году в журнале «Афиша».

Ранее в марте несколько журналисток обвинили в домогательствах депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, предоставив доказательства в виде аудиозаписей разговоров и переписок с политиком. Пострадавшие утверждают, что, в частности, депутат трогал их за лобок, приставал с поцелуями и предлагал стать его любовницами.

Думская комиссия по этике рассмотрела жалобы, но не нашла в поведении Слуцкого нарушений. После этого несколько федеральных изданий объявили о бойкоте Госдумы и лично депутата Слуцкого.