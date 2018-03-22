В Госдуме РФ после секс-скандала несколько СМИ отозвали своих журналистов

Леонид Слуцкий В среду, 21 марта, в Государственной Думе России комиссия по этике, которая рассматривала вопрос о домогательствах депутата от ЛДПР Слуцкого к журналисткам, не нашла никаких «нарушений поведенческих норм» с его стороны, в результате чего росСМИ приняли решение отозвать журналистов из Госдумы.

Об этом сообщает «Медуза».

Отметим, что с обвинениями против депутата Госдумы Леонида Слуцкого публично выступили Екатерина Котрикадзе (RTVI), Дарья Жук («Дождь») и Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»). В свою очередь, «Русская служба Би-би-си» ранее опубликовала расшифровку записи разговора Рустамовой и Слуцкого, которая подтверждала слова журналистки о домогательствах депутата. Однако Слуцкий отвергает выдвинутые против него обвинения.

«Интерфакс» сообщает, что после заседания комиссии по этике, которая состоялась 21 марта, ее глава Отари Аршба заявил, что комиссия Госдумы не имеет претензий к поведению депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки парламентского пула обвинили в домогательствах.

«Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм», — сказал Аршба.

По его словам, действия журналисток, выступивших с обвинениями, имели целенаправленный и спланированный характер. После данного решения ряд СМИ начал «бойкотировать» Государственную Думу.

Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова заявила, что вся редакция телеканала «возмущена» мнением депутатской комиссии о секс-скандале.

«Редакция телеканала «Дождь», который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским», — отметила Перепелова.

Как сообщает пресс-служба РБК, медиахолдинг отзывает всех работающих в Госдуме журналистов в знак несогласия с решением комиссии по этике по жалобам журналисток на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого.

«Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — заявила один из руководителей объединенной редакции Елизавета Голикова.

Как заявил главный редактор RTVI Алексей Пивоваров, телеканал RTVI также объявил об отзыве своих журналистов из Госдумы из-за дела о домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

«Мы также не будем взаимодействовать с этим органом власти, пока господин Слуцкий остается на своем посту», – прокомментировал Пивоваров.

Кроме того, отмечается, что ведущая телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе была первой, кто открыто обвинил парламентария в сексуальных домогательствах.

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале написал, что радиостанция «Эхо Москвы» отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с делом о сексуальных домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Главный редактор заявил, что разочарован решением депутатской комиссии по этике, «по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны».

Издательский дом «Коммерсант» заявил, что отказывается работать с депутатом Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике.

«Редакция ИД «Коммерсантъ» удивлена и разочарована решением комиссии Госдумы по этике, фактически отказавшейся от разбора обвинений, поступивших в адрес депутата Леонида Слуцкого, и превратившей заседание в суд над пострадавшими. Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости», – сказано в заявлении.

Напомним, что известную певицу обвинили в «домогательствах» из-за того, что она поцеловала парня во время телешоу.