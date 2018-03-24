«Самая сильная армия в нашей истории», - Трамп заявил, что возродит американскую военную мощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный им в пятницу бюджет на 2018 финансовый год позволит, среди прочего, возродить американскую военную мощь.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- У нас будет самая сильная армия в нашей истории, - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

По его словам, иметь в своем распоряжении столь мощные вооруженные силы – «это очень важно».

- Вы только посмотрите на «игроков» там (на мировой арене), - сказал Трамп.

Президент перечислил ряд положений бюджета, нацеленных на усиление американского военного потенциала. В частности, $3,8 млрд выделяется на закупку 34 кораблей для ВМС США. Он подчеркнул, что благодаря принятому бюджету «мы получим существенное количество крайне современных кораблей». Кроме того, $10,2 млрд будет потрачено на закупку 90 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, которых Трамп назвал самыми технологически продвинутыми в мире.

- Их сложно увидеть, и потому сложно победить. Сложно сбить самолет, которого невозможно увидеть, - сказал президент США.

Также $2,9 млрд будут выделены для покупки 15 самолетов-заправщиков Boeing KC-46. $1,8 млрд выделено для закупки 24 палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-28E/F «Super Hornet». В $1,7 млрд обойдется покупка для американской армии 10 патрульных противолодочных самолетов P-8 «Посейдон». Бюджет позволит купить 56 вертолетов UH-60 Black Hawk, еще $1,1 млрд уйдет на модернизацию 85 основных боевых танков M1 Abrams. Трамп заявил, что $705 млн выделяются на совместные программы по разработке систем ПРО, проводимым США с Израилем и другими странами. Трамп заявил, что существенные средства пойдут над модернизацию ядерного арсенала США.

- Некоторые системы будут модернизированы, а некоторые – совершенно новыми, - сказал президент. - Наш ядерный арсенал будет намного мощнее, чем у любой другой страны. Никто не сможет даже близко подобраться к нам по этому показателю.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай объявил о «Новой эпохе» развития и намерен догнать и перегнать США.