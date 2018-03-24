На николаевского депутата от «Оппоблока» Садыкова составили два протокола о коррупции

Владимир Садыков В Николаеве 16 и 17 апреля в Центральном районном суде запланированы два судебных заседания по делам об административных правонарушениях депутата Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Владимира Садыкова.

Об этом сообщает «Свідок.Інфо».

Депутата Садыкова хотят привлечь к административной ответственности за нарушения требований относительно предупреждения и урегулирования конфликта интересов. Оба дела касаются голосования Николаевского городского совета за назначения заместителей мэра 21 декабря 2017 года. Тогда на сессии утвердили новых заместителей и.о. мэра Татьяны Казаковой. В число новых замов вошел и экс-губернатор Николаевской области Александр Садыков.

Как известно, Александр Садыков является родным братом депутату от «Оппозиционного блока» Владимиру Садыкову. Несмотря на возможный конфликт интересов, Владимир проголосовал «за» назначение своего брата на должность заместителя городского головы. Это и стало причиной привлечения Владимира Садыкова к административной ответственности.

Напомним, что Александр Садыков так и не смог занять должность вице-мэра, поскольку не прошел специальную проверку.