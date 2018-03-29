Польша в ответ на агрессивную политику России купила американские системы обороны Patriot

Польша в среду подписала крупнейшее в своей истории соглашение о поставке вооружений, договорившись с США о покупке системы противоракетной обороны Patriot за $4,75 миллиарда, что стало значимым шагом к модернизации вооруженных сил на фоне укрепления позиций России.

Об этом сообщает «Reuters».

- Это экстраординарный, исторический момент; это знакомство Польши с целым новым миром самых современных технологий, современных вооружений и средств обороны, - сказал президент Польши Анджей Дуда в ходе церемонии подписания соглашения.

Польша, входящая в НАТО, стала активнее пытаться модернизировать устаревающие средства вооружения после аннексии Москвой Крымского полуострова у Украины в 2014 году и усиления напористости России по отношению к соседям. Варшава подписала соглашение о покупке Patriot спустя два дня после того, как США и ряд европейских стран, включая Польшу, выслали более 100 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что соглашение о покупке Patriot демонстрирует «солидарность и сотрудничество» с США и другими странами НАТО.

- Мы за счет наших действий, наших закупок показываем, что хотим чувствовать себя неотъемлемой частью этого самого главного военного альянса, - сказал он.

Напомним, что ранее Государственный департамент США одобрил поставку Польше противоракетных систем Patriot на сумму $10,5 миллиардов.