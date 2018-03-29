Из Украины навсегда выслали исполняющего обязанности генконсула России в Одессе и троих его подчиненных

Среди 13 российских дипломатов, которых Украина выслала из-за химической атаки РФ на Великобританию, четверо работали в Одессе.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел,

Украину навсегда покинули исполняющий обязанности генконсула Евгений Шульцев, консул-советник Валерий Катункин, руководитель представительства «Россотрудничества» Ирина Царева и еще один консул. Все они связаны со спецслужбами РФ.

Так, в 2016-м году украинская контрразведка задержала агента российской и приднестровской разведки Игоря Ткаченко (он же Зиман, он же Гравер), который признался, что приехал в Одессу вербовать сотрудников СБУ, а полученные от них данных передавал через и.о. генконсула Евгения Шульцева. Кроме того, по словам Ткаченко, под крышей одесского кенконсульства действует бизнес по продаже российских паспортов.

После высылки дипломатов в Одессе остается только один консул, третий секретарь консульства и атташе, которые и будут решать все проблемные вопросы граждан РФ, пребывающих на территории консульского округа.

Напомним, ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.