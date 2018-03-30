МИД России объявило о зеркальной высылке дипломатов

В МИД России в пятницу были вызваны руководители ряда аккредитованных в РФ дипмиссий стран, которые ранее выслали российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает «РБК»

Послам вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны.

Посольства европейских стран в Москве начали объявлять о мерах, которые МИД России принял против них в ответ на массовую высылку российских дипломатов. Как следует из заявлений представителей миссии, в большинстве случаев речь идет о "зеркальных" мерах.

Так, посол Нидерландов Рене Джонс-Бос рассказала, что Москва потребовала выслать двух сотрудников ее посольства в ответ на выдворение двоих россиян 26 марта. Латвийский МИД сообщил, что Россия вышлет одного сотрудника их миссии в ответ на выдворение одного российского дипломата.

Из числа сотрудников посольства Италии будут высланы двое - в ответ на двоих россиян, говорится в сообщении МИД республики. МИД Польши подтвердил высылку из Москвы четырех поляков (в ответ на четырех россиян), финский МИД рассказал о необходимости вернуть в Хельсинки одного дипломата (в ответ на одного россиянина).

Высылка дипломатов не подразумевает сокращения общей численности персонала дипломатических миссий: сотрудников, объявленных персонами нон-грата, можно заменить другими.

Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил, что Россия вышлет 13 украинских дипломатов в ответ на выдворение из Украины 13 россиян с дипломатическим статусом.

"Зеркальная" реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-либо отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше", - написал он в твиттере.

Напомним, ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.